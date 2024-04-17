Ağrı'da yaşatılan mevlit helvası geleneği acı günde dayanışma ruhunu simgeliyor

Ağrı'da kadınların el birliğiyle hazırladığı mevlit helvası geleneği 100 yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

Kent kırsalındaki köylerde vefat edenler için taziyelerin son günü okutulan mevlit için kadınlar bir araya gelip el birliğiyle büyük kazanlarda helva kavuruyor.

Hazırlanan helvalar, daha sonra paketlenerek köy halkına ikram ediliyor.

Kırsaldaki yerleşim yerlerinde bir asrı aşkın süredir devam eden gelenek, yöre halkının acı günde dayanışma ruhunu simgeliyor.

Taşlıçay ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde mevlit helvası hazırlayan kadınlardan Fatma Demirci, AA muhabirine, helva yapımını büyüklerinden öğrendiklerini ve gençlere de öğrettiklerini söyledi.

- "Büyüklerimizden öğrendik"

Helva yapımının çok zahmetli olduğunu ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Köydeki kadınlarla bir araya gelip akşam başlayarak gece yarısına kadar helva yapmaya başlıyoruz. Helvaları paketleyip köydeki vatandaşlara dağıtıyoruz. Allah rızası için mevlitlerimizi okutuyoruz. Helva yapımını büyüklerimizden öğrendik. Kaynanam helva yapıyordu ben de ondan öğrendim. Benden sonrada gençler alışacak. 30-35 yıldır helva yapıyorum."

Helva yapımının çok eskilere dayandığını ve bu geleneği sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Demirci, "Mevlidimizi okutuyoruz. Önce Peygamber Efendimizin sonrasında vefat eden yakınlarımızın hayrına helvayı pişirip dağıtıyoruz. Kadınlarla bir araya gelerek ilahi okuyup, salavat çekip Kur'an-ı Kerim okuyarak helvamızı yapıyoruz." diye konuştu.