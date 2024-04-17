Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yaşatılan mevlit helvası geleneği acı günde dayanışma ruhunu simgeliyor

        Ağrı'da kadınların el birliğiyle hazırladığı mevlit helvası geleneği 100 yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yaşatılan mevlit helvası geleneği acı günde dayanışma ruhunu simgeliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da kadınların el birliğiyle hazırladığı mevlit helvası geleneği 100 yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

        Kent kırsalındaki köylerde vefat edenler için taziyelerin son günü okutulan mevlit için kadınlar bir araya gelip el birliğiyle büyük kazanlarda helva kavuruyor.

        Hazırlanan helvalar, daha sonra paketlenerek köy halkına ikram ediliyor.

        Kırsaldaki yerleşim yerlerinde bir asrı aşkın süredir devam eden gelenek, yöre halkının acı günde dayanışma ruhunu simgeliyor.

        Taşlıçay ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde mevlit helvası hazırlayan kadınlardan Fatma Demirci, AA muhabirine, helva yapımını büyüklerinden öğrendiklerini ve gençlere de öğrettiklerini söyledi.

        - "Büyüklerimizden öğrendik"

        Helva yapımının çok zahmetli olduğunu ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

        "Köydeki kadınlarla bir araya gelip akşam başlayarak gece yarısına kadar helva yapmaya başlıyoruz. Helvaları paketleyip köydeki vatandaşlara dağıtıyoruz. Allah rızası için mevlitlerimizi okutuyoruz. Helva yapımını büyüklerimizden öğrendik. Kaynanam helva yapıyordu ben de ondan öğrendim. Benden sonrada gençler alışacak. 30-35 yıldır helva yapıyorum."

        Helva yapımının çok eskilere dayandığını ve bu geleneği sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Demirci, "Mevlidimizi okutuyoruz. Önce Peygamber Efendimizin sonrasında vefat eden yakınlarımızın hayrına helvayı pişirip dağıtıyoruz. Kadınlarla bir araya gelerek ilahi okuyup, salavat çekip Kur'an-ı Kerim okuyarak helvamızı yapıyoruz." diye konuştu.

        Songül Demir de oldukça büyük olan 10-12 kazanda helva pişirmek için uzun süre un elediklerinden bahsetti.

        Helva yapımının saatlerce sürdüğüne ve yanmaması için sürekli karıştıklarına işaret eden Demir, "Helva yapımını büyüklerimizden öğrendik. Boynuz kulağı geçmiş, genç kızlarımız daha güzel yapıyor. Hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Önce Peygamber Efendimizin ruhuna, sonra da ehli beytine vefat eden yakınlarımızın hayrına helva pişirip dağıtıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
        Ağrı'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı
        Ağrı'da dere taştı; çok sayıda ev su altında kaldı
        Ağrı'da dere taştı; çok sayıda ev su altında kaldı
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlere bayram yardımı
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlere bayram yardımı