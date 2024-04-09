Ağrı'da ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlere bayram yardımı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak ve yetim 130 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren Dostum Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve gönüllüler, ilçede belirledikleri yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelere ramazan kolisi dağıtan ekip, yetim ve öksüz çocukları da evlerinden özel araçla alarak giyim mağazasına götürüp bayramlık kıyafet aldı.

Hanbaba, yaptığı açıklamada, yetim ve öksüz çocukların iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında dernek olarak gerekeni yaptıklarını söyledi.