Ağrı'da 7 ton 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yaptığı aramada, 7 ton 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi.

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