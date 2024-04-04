Ağrı'da 1000 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitap ele geçirildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlenen operasyonda bir otomobilde yaptıkları aramada, üzerinde İbranice el yazısı bulunan orta çağ dönemine ait yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen bir el yazması kitap ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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