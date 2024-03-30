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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı'da iftar programında konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakanlığımız, terörle mücadelede başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve MLKP bunların her biriyle mücadelede gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:23
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı'da iftar programında konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakanlığımız, terörle mücadelede başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve MLKP bunların her biriyle mücadelede gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

        Öğretmenevi'nde yapılan "Ağrı İftar Programı"nda, jandarma ve emniyet personeliyle bir araya gelen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak vazifelerinin seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi olduğunu söyledi.

        Seçimle ilgili tüm illerde valilerin koordinasyonunda gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Yerlikaya, "Bakanlığımız terörle mücadelede başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve MLKP bunların her biriyle mücadelede gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor. Kahramanca, azim ve kararlılıkla mücadele ediyor ve onlara hiçbir yerde nefes aldırmamak için gerçekten bakanlığımız sizlerle birlikte büyük bir başarı gösteriyor. Artık hain bölücü terör örgütünün son çırpınışları olduğunu her gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Vatandaşlarımız da bunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorlar." diye konuştu.

        Yerlikaya, Şırnak ve Ağrı'da valilik yaptığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir gelişme gösterdiğini anlattı.

        - "Şükürler olsun her köyün ışığı yanıyor"

        Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla kapalı yayla ve meranın olmadığını bildiren Yerlikaya, "Kapalı bir köy yolumuz yok. Her yer açık, şükürler olsun her köyün ışığı yanıyor. Bunu devletimizin, milletimizin kararlılığı ve teröre lanet okuması, hiçbir şekilde teröre yüz vermemesi, kahraman güvenlik güçlerimiz ve Mehmetçiğimizin cevval mücadelesiyle şükürler olsun bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, terörle mücadelenin yanı sıra teröristle de mücadele ettiklerini, bölgenin geçmişe kıyasla sağlık, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirdi.

        Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar da durmak yok' diyor. Bu kararlılık, bizim sadece ülke içerisinde değil, aynı zamanda sınırlarımızın ötesinde de yani Irak, Suriye'de nerede olursa olsun onlarla biz devlet olarak mücadele ediyoruz, hükümet olarak da kararlı olduğumuzu gösteriyoruz. Allah'ın izniyle de durmadan yola devam edeceğiz. Tabi hem sayı, hem tecrübe, hem de devlet ve siyaset olarak kararlılık ama aynı zamanda teknolojiyle ilgili 2017 yılından itibaren envanterimizin çok büyük üstünlük sağladığını da biliyorsunuz. İHA'lar, ANKA'larımız, yıkımlarımız ve diğer teknolojiyle aramıza katılan envanterimiz bize bu mücadelede çok büyük bir üstünlük sağladı."

        Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerinin Türkiye'nin huzuru olduğunu, terörle mücadele başta olmak üzere organize suç örgütleri, zehir tacirleri, düzensiz göçle mücadele ve asayişle ilgili olan tüm suçları önlemeye yönelik sıkı bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

        - "Çok iyiye gidiyoruz. Ama bunu da yeterli görmüyoruz"

        600 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 85 milyonluk milletin hizmetinde olduklarını, onların huzuru için, gece gündüz demeden, canla başla çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Yılbaşından bu yana ocak, şubat, mart ayları ile 2023, 2022 ve 2021 yıllarının aynı aylarını kıyaslıyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızı her zaman bir önceki dönemden daha başarılı olmaya zorluyoruz. Benim 10 aylık bu görev sürem içerisinde de şükürler olsun ki bütün bu suçlarla mücadelede hep iyiye gidiyoruz. Çok iyiye gidiyoruz. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. Biz daha iyi olmak için göz açıp kapayıncaya kadar bile gevşeme yapmama noktasında kararlılığımızı her fırsatta söylüyoruz."

        - "Dolandırıcılık hariç ilk 10 suçun 9'unda hep olay sayısını düşürmüşüz"

        2024'ün ilk 3 ayı ile 2023'ün ilk 3 ayındaki günlük ortalama evden hırsızlık sayısının 161'den 98'e düştüğüne dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Mala karşı işlenen suçların tamamında, dolandırıcılık hariç ilk 10 suçun 9'unda hep olay sayısını düşürmüşüz. Aydınlatma sayıları da bir önceki yıllardan çok daha yüksek rakamlara artmıştır. Bu ne yapıyor?. Vatandaşımız nezdinde polisimizi, jandarmamızı çok daha özel hale getiriyor. Biz bunun devamında ve bu hoşnut durumun daha da yukarı çıkmasını istiyoruz. Bunu beraber başarıyoruz. Ben her zaman bir başarıyı tek başına sahiplenen bir kardeşiniz olmadım."

        Programa Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

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