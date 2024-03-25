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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da partililerle buluştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Allah'ın izniyle adım adım da bunu (enflasyonu) düşüreceğiz. Bu programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında bunun etkilerini görmeye başlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:02
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da partililerle buluştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Allah'ın izniyle adım adım da bunu (enflasyonu) düşüreceğiz. Bu programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında bunun etkilerini görmeye başlayacağız." dedi.

        Yılmaz, iftar sonrası Ağrı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin siyasetten ziyade hizmetin ön plana çıkması gereken seçimler olduğunu söyledi.

        Tüm Türkiye'de icraatlarını ortaya koyduklarını ifade eden Yılmaz, "Gerçek belediyecilik, Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Gerçek belediyecilik, belediyeyi kendi kişisel reklamı için kullanmak değil. Birtakım ideolojik saplantılar ve amaçlar için belediyeyi kullanmak da değil. Belediyeyi halkın ihtiyacı için kullanmaktır. Gerçek belediyecilik budur. Verilen kaynak neyse, imkanlar neyse, onu verimli şekilde halkın ihtiyacı, hizmeti için kullanmaktır. Biz, Salih kardeşimizin gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Ağrı'da yaşatacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

        Cevdet Yılmaz, 31 Mart'ta vatandaşların oy kullanırken Ağrı'nın menfaatini, şahıslardan, sloganlardan ve ideolojilerden üstün tutması gerektiğine işaret etti.

        Belediye başkan adayı Salih Aydın'ın, Ağrı için güzel projelerinin olduğunu, seçime kalan kısa süre içerisinde parti teşkilatının hepsinin sahada olup gönüllere dokunması gerektiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bana göre bir belediye başkanının iki temel görevi var. Birincisi kaliteli bir yaşam ortamı oluşturmak. Yeşil alanlarıyla, kentsel dönüşümüyle, parklarıyla, güzel temizliğiyle, içme suyuyla, yaşam kalitesini artırmalı. Başkanımız seçildiği takdirde ekibiyle en güzel şekilde bunları yapacağına inanıyoruz. İkincisi de iş ve yatırım ortamı. Bir belediyenin bir görevi de o ilin kalkınmasına, yerel kalkınmaya destek olmaktır, bunu da biz çok önemli görüyoruz. Belediye iyi çalışırsa o ile daha çok yatırım gelir ve daha nitelikli işler yapılır."

        - "Sadece depremin maliyeti 104 milyar dolar"

        Yılmaz, salgın sonrası dünyanın tam olarak toparlanamadığını belirterek, ülkenin etrafında savaşların ve çatışmaların yaşandığına dikkati çekti.

        Kuzeye bakıldığında Ukrayna-Rusya savaşının yaşandığını anlatan Yılmaz, "Güneyimizde maalesef Filistin'de, Gazze'de hepimizin yüreğini kanatan manzaralar görüyoruz. Geçen yıl tarihimizin en büyük depremini yaşadık. 11 vilayetimizdeki 14 milyon (insan) etkilendi. Böyle güçlü bir liderimiz olmasa, güçlü bir hükümet olmasa, bunlar öyle kolay kaldırılacak yükler değil. Sadece depremin maliyeti 104 milyar dolar. Bu kadar büyük bir yükten bahsediyoruz. Buna rağmen yine hizmetlerimize devam ediyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Geçen sene ekonomimiz büyüdü. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin ekonomisi 230 milyar dolardı. Geçen sene 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler ligine girmiş oldu. İhracatımız 256 milyar doları buldu. 2002'de kişi başına gelirimiz 3 bin 600 dolardı. Geçen yıl itibarıyla 13 bin 110 dolara yükseldi. Kim ne derse desin Türkiye, refahını artıran, demokrasisini, kalkınmasını her geçen yıl ileriye taşıyan bir ülke. Bütün bu olumsuz şartlara, etrafımızdaki istikrarsızlıklara, afetlere rağmen geçen yıl ekonomimizi yüzde 4,5 büyüttük. Şimdi asıl gündemimiz enflasyon. Vatandaşın da bizim de sorunumuz enflasyondur."

        - "Tek haneli enflasyon rakamlarına bu memleketi yeniden kavuşturmak istiyoruz"

        Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili sıkıntılar yaşandığını ve bütün plan ve programlarda enflasyonu öncelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Allah'ın izniyle adım adım da bunu (enflasyonu) düşüreceğiz. Bu programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında bunun etkilerini görmeye başlayacağız. Haziran ve temmuz gibi göreceksiniz, enflasyonda bir kırılma olacak. Ardından 2025'te hedefimiz yüzde 15'lere düşürmek, 2026'da da tek haneli enflasyon rakamlarına bu memleketi yeniden kavuşturmak istiyoruz. AK Parti geçmişte yaptı, yine yapar. Yaparsa AK Parti yapar. İnşallah güçlü bir kadroyla bunu da başaracağız."

        Çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, ekonomiyi büyüttükçe bundan bütün toplum kesimlerini faydalandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Doğu ve Güneydoğu'da büyük hamleler gerçekleştirdiklerini, son 21 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar hizmet yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "Bu bölgelerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Yani olumlu yönde her türlü ayrımcılığa karşıyız, o ayrı. İnsanların kimliğine dönük her türlü ayrımcılığa karşıyız. Ama daha az gelişmiş bölgelerimizin diğerlerinin seviyesine yaklaşması için buralara kişi başına daha fazla kaynak verdik. Bütün sorunlar çözüldü mü elbette çözülmedi ama önemli ilerlemeler sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Salih Aydın, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Yılmaz, daha sonra İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda kanaat önderleriyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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