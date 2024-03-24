Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalkınmamızı engellemek isteyenleri bertaraf ettik

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yıllarca bölgenin kalkınmasını engelleyerek, refahın önüne geçenlerin bertaraf olmasıyla bu topraklar tarihiyle kültürüyle yeniden ayağa kalmaya başladı. Bölgenin kalkınmasına engel olmak isteyen tüm odaklara rağmen Son 21 yılda Ağrı’ya 84 milyar lira yatırım yaptık” dedi.

Ağrı Hakemoğlu konferans salonuna düzenlenen iftar yemeğine katılan Cevdet Yılmaz’a, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İbrahim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Pati İl Başkanı Orhan Güngör ve Belediye başkan adayı Mehmet Salih Aydın eşlik etti. Programda konuşan Yılmaz, “Bu ay boyunca tutacağınız oruçların, yapacağınız ibadetlerin Hak katında kabul olmasını Rabbim 'den niyaz ediyorum. Peygamber efendimizin kutlu emrine ram olarak iki günümüzü birbirine eşit geçirmemek için hep canla, başla, aşkla çalışıyoruz. 10 Ramazan, sizler gibi kardeşlerimizle buluştuğumuz iftar sofralarında daha bir anlam kazanıyor. Bu bölgenin bir evladı olarak bir önceki haftadan bu yana ya bölgede bir şehrimizde ya da hemşeri buluşmalarında iftar sevincini paylaşıyoruz. Tüm illerimize yüzümüz, alnımız ak şekilde gidiyoruz. İktidardaki 21 yıllık eser ve hizmet yolculuğumuzda daha önce hayal dahi edilemeyen nice yatırımı, eseri ve projeyi ülkemize kazandırdık. Ülkemizin eksiklerini gidermekle kalmadık, her alanda Türkiye’yi tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle tanıştırdık” diye konuştu.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölgenin terörden temizlenip, gözle görülür iyileşmeler sağlandığını ifade eden Yılmaz, kente yapılan hizmetleri öyle anlattı: “Yıllarca bölgenin kalkınmasını engelleyerek, refahının önüne geçenlerin bertaraf olmasıyla bu topraklar tarihiyle kültürüyle yeniden ayağa kalmaya başladı. Bölgenin kalkınmasına engel olmak isteyen tüm odaklara rağmen Son 21 yılda Ağrı’ya 84 milyar lira yatırım yaptık. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. 400 yataklı merkez, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere bin 125 yataklı 15 hastane dâhil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdık TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 386 konutun yapımı sürüyor. Ağrı’daki beş millet bahçesinden dördü bitti, Murat Nehri Millet Bahçesi en güzel şekilde hazırlanıyor. Ağrı, şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Sınır Kapısı yolunu, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt-Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı’yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Havalimanımızda hizmet açtığımız yeni terminal binası ile yılda 2,5 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaştık. Ağrı ilinde bir ilke imza atıp Diyadin ilçesinde ‘Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin temelini attık ve alt yapı çalışmalarına başladık. 1,3 milyar TL yatırım yapılacak olan proje ile 1500 kişi iş sahibi olacak. Ağrı’ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak Doğubayazıt Kültür Merkezi’ni Doğubayazıt Şafii Camii’ni, Ahmed-i Hani Türbesi’ni ve İshak Paşa Sarayı’nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı’ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık. Doğalgaz ağını genişlettik bu yıl da Hamur’u doğal gaza kavuşturacağız. Merkezi yönetim belediye uyumu işte tüm bu hizmetlerin hızlı şekilde sağlanması için önemlidir. Ağrı’da bu uyumun başarısı saydığım hizmetlerden okunuyor. Ağrılılara ‘Allah ondan razı olsun’ duasını ettirebiliyorsak ne mutlu bize.”