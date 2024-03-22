Ağrı'da 8305 gümrük kaçağı ilaç ile sahte şampuan ele geçirildi
Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.
Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı, 1010 vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri aynı ilçedeki bir başka operasyonda ise 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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