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        Ağrı'da 8305 gümrük kaçağı ilaç ile sahte şampuan ele geçirildi

        Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:07
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        Ağrı'da 8305 gümrük kaçağı ilaç ile sahte şampuan ele geçirildi
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        Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı, 1010 vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

        Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekipleri aynı ilçedeki bir başka operasyonda ise 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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