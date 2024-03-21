Erbakan: Para var ama faize, imtiyazlı holdinglere, kamudaki israfa gidiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Para var ama paralar faize gidiyor. Faize, borç faizine gidiyor. İmtiyazlı holdinglere gidiyor ve aynı zamanda da kamudaki israfa gidiyor. Makam konvoyları, makam araçları, makam odaları, protokol masrafları, bunlara gidiyor. Millete para kalmıyor" dedi.

Erbakan, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Babası merhum Necmettin Erbakan'ın yaptığı hizmetleri anlatarak sözlerine başlayan Erbakan, "Bugün biz de Yeniden Refah Partisi olarak aynı istikamette, aynı çizgide. Bölge halkını kucaklamak sadece lafla olmaz; aynı zamanda da bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak, üretime yönelik, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik yatırımları yapmakla olur. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis etmek ve bu bölge insanına hizmetkar olmak maksadıyla karşınıza, huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Cenabıallah inşallah Erbakan hocamız gibi bizlere de sizlere hizmetkar olmayı nasip eylesin. 81 ilimize, yüzlerce refah projesi hazırladık. Yeniden Refah Partisi olarak inşallah 2028'de iktidar olduğumuz zaman, aynen Erbakan hocamız gibi bunları da gene ortaya koymuş durumdayız. Erbakan hocamızın aşkıyla, Milli Görüş ruhuyla, aynı dava uğrunda yine geleceğiz ve bu bölge insanın yüzünü yine Milli Görüş'le, yine refahla güldüreceğiz. İnşallah 2028'de iktidar olduğumuzda Doğu ve Güneydoğu bölgemizin sorunlarını aynen Erbakan hocamız gibi birer birer inşallah çözüme kavuşturacağız" dedi.

'BAŞKA PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ SÖYLÜYOR' Yılmaz, "Yeniden Refah Partimiz, Milli Görüş, yeniden Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldi. Milli Görüş, inşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve yeniden şahlanacak. Neye dayanarak söylüyorum bunu. Ben söylemiyorum ki bizim rakip siyasi partilerdeki insanlar söylüyor. Başka partilerin temsilcileri söylüyor. Ben söylemiyorum, bizimle hiç ilgisi olmayan gazeteciler, televizyoncular, yorumcular, siyaset bilimciler, 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti, Yeniden Refah Partisi olacak' diyorlar. Evet, doğru söylüyorlar. Sandıklar patlayacak, Milli Görüş dönemi başlayacak, ahlaklı belediyecilik dönemi başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanında bu manzarayı görüyoruz. İnsanlar akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Üye sayımız 485 bine dayandı. Seçimlere kadar 500 bini geçeceğiz. Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz inşallah. 6 ayda 260 binden 485 bine geldi. 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir. Bu rakamlar, bu gerçekler Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline getiriyor, elhamdülillah. Bu seçimlerin yıldızı, Yeniden Refah Partisi olacak. Önce yerel yönetimlerde iktidar, arkasından da 2028'de iktidar inşallah" diye konuştu.

'ETİN KİLOSU 600 LİRAYA DAYANMIŞ' Milletin ekonomik krizden bunaldığı, adaletsizlikten, çifte standarttan, enflasyondan, zamdan, vergiden, fakirlikten bunaldığını anlatan Erbakan, "Bakın çay ve simit hesabı yaparak iktidara gelenlere buradan da bir pide ve hurma hesabı yapayım. 5 kişilik ailenin aylık maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 11 bin lira. Sadece su, çay, çeyrek pide 3 de hurma. İftarda çeyrek pide, çay, su, 3 de hurma, sahurda da aynı. Al sana 11 bin lira. Bunun içinde çorba yok, zeytin yok, peynir yok, manda yoğurdu yok, normal inek yoğurdu yok, Medine hurması yok, pilav yok, makarna yok, patates yok, salata yok, börek yok, baklava yok. Et, tavuk zaten yok. 11 bin lira. Bu ülkede emekli maaşı 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Sadece iftar ve sahur maliyeti 11 bin lira. Elektrik yok, doğal gaz yok, su yok, giyim, kuşam yok, ulaşım yok, ev kirası yok, hiçbiri yok. Siz bu insanları açlık grevine mahkum etmişsiniz. Açlık grevinde de şekeri ve suyu zaten insanlara veriyorlar. Etin kilosu 600 liraya dayanmış. Pastırma, Kayseri'de 1600 liraya satılıyor. 10 bin lira emekli maaşı, 6 kilo pastırma alabiliyor. Bayramda verilecek 3 bin lirayla 2 kilo pastırma alamazsınız. Emeklinin geldiği nokta bu. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 53 bin lira. 4 kişilik ailenin ayda 53 bin liradan aşağı geliri varsa yoksul sınıfına giriyor" dedi.

'BAKANLIK KENDİ AĞIZYLA İKTİDARIN MİLLETİ AÇLIK GREVİNE MAHKUM ETTİĞİNİ İLAN ETMİŞ OLUYOR' Erbakan, "'Yoksulluğu kaldıracağız' diye geldiler, sosyal yardım alanların sayısı 1 milyondan 4 milyon 989 bine fırladı. Türkiye'nin nüfusu 5'e mi katlandı? Yoksulluk, fakirlik arttı. 1 milyon hane sosyal yardıma muhtaçken gelinen halde 5 milyon hane sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Sağlık Bakanlığı, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmek için gereken gıdaları, besinleri yazmış. Bir liste yayınlamış. Bunun maliyetini çıkarmışlar, aylık ne kadar tutuyor biliyor musunuz? 32 bin lira. İftar ve sahurda 4 kişilik aile, temel beslenmesini yaparsa; sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde beslenmek isterse, yiyip içmesi gerekenler aylık 32 bin lira tutuyor. Sağlık Bakanlığı, kendi ağzıyla dahil olduğu hükümetin, iktidarın milleti açlık grevine mahkum ettiğini ilan etmiş oluyor. 32 bin lirayı sadece iftar ve sahura bu ülkede kaç kişi bulabilecek? Acaba neden böyle oluyor? Para yok mu? Para var ama paralar faize gidiyor. Faize, borç faizine gidiyor. İmtiyazlı holdinglere gidiyor ve aynı zamanda da kamudaki israfa gidiyor. Makam konvoyları, makam araçları, makam odaları, protokol masrafları, bunlara gidiyor. Millete para kalmıyor" diye konuştu.