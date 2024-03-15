Ağrı kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu buldu.
Uyuşturucuyu saklayanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.
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