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        Ağrı kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:36
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        Ağrı kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu buldu.

        Uyuşturucuyu saklayanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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