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        Erdoğan: Irkçılık, ayrımcılık söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak (2)

        AKPARTİ TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol kavşağındaki miting ve başkan adayları tanıtım programının ardından Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:55
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        Erdoğan: Irkçılık, ayrımcılık söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak (2)
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        AKPARTİ TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol kavşağındaki miting ve başkan adayları tanıtım programının ardından Ağrı AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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