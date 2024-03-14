Erdoğan: Irkçılık, ayrımcılık söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol kavşağındaki miting ve başkan adayları tanıtım programının ardından Ağrı AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi.

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