Erdoğan: Irkçılık, ayrımcılık söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip, Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ağrı'da halka hitap etti. Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, "Serhat şehrimiz Ağrı, cesaretiyle, yiğitliğiyle fedakarlığıyla hep örnek oldu. Bu şehrin insanları çalışkanlıklarıyla, sabırlarıyla, duruşlarıyla, farklarını gösteren birer metanet abidesidir. Gökte yıldız ellidir/ Ellisi de bellidir/Ağrılı mı sorarsan/Gelişinden bellidir. Gelişine kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyoruz" dedi.

'NE DÜNYA ESKİ DÜNYA NE TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE'

Milli iradenin üstünlüğüne inandığını, bu uğurda hayatını adadığını ifade eden Erdoğan, "Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşizmine karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık; 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum; sordum ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldık. Şimdi bu 40 bin kişi ile 31 Mart'a yürüyor muyuz? Her safhasını milletimiz ile verdiğimiz bu mücadelenin en yakın şahitlerinden biri, Ağrı'dır. Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup, sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla daha önemlisi tek parti faşistleri ile gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden, sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı, Ankara'ya çok uzaktı, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı. Dünyaya da çok uzaktı. Bugünse Türkiye'nin ve dünyanın her yeri, Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede" diye konuştu.

'KENDİ İKBALLERİNİ KOTARMANIN PEŞİNDELER'

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye programı çizenlerin gerçek niyetleri, yaşanan her gelişme ile bir kez daha ortaya dökülüyor. Adeta parasını verenin istediği gibi, tepe tepe kullandığı bir araca dönüşen terör örgütünün bu ülke insanı ile ilgili herhangi bir derdinin olmadığı ortayla çıktı. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklar ile kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizmin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz, muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar sizin hakkınızı mı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip, Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak?" dedi.

'SİZE KARDEŞ OLMAYANLARA SİZ DE KAPINIZI KAPATIN'

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugüne kadar bunların bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey; İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağa babalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğunu oralarda alıyor. Hiç bunların iradenize istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi, hatırınızı sormak için Ağrı'ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, Aladağlar'a teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü? Ne diyor o güzel Ağrı türküsünde 'Ağlarken sen ağlamadın/Derdime derttaş olmadın/Sen bana kardeş olmadın.' Size kardeş olmayanlara, siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın. Kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizde programlarımızla işte sizin huzurunuzdayız. İşte sizin emrinizdeyiz. Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."

'GECE-GÜNDÜK ÇALIŞTIK, VAZİFE OLARAK GÖRDÜK'

21 yıl boyunca gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik darbecilerden vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik. Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerinizi karşılamak için gece-gündüz çalıştık. Ne yaparsak yapalım; hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük. Asla 'Yeter' demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' ile dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı ile hayata geçirelim istiyoruz. Milletimize 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz" diye konuştu.

'ÇARPIN, BÖLÜN, ÇIKARTIN; OLAN HEP SIFIR'

Erdoğan, şöyle devam etti: "Peki, onlar ne yapıyor birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın; geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetinde ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için hep eser ve hizmet siyaseti ediyoruz. İşte bunun için hep yaptığımız eserleri getirdiğimiz hizmetlerin sayıp, döküyor; onunla da kalmıyor bundan sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Sadece son dönemde Ağrı Belediyesi'nde yaptıklarımızı şöyle alt alta sıralarsak; aradaki farkı çok rahat görmek mümkündür. Hizmet, ulaşım ve iş makinelerinden oluşan zengin araç filosuyla asfalt plenti ile yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehrin güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı, önemli mesafe katetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur."

21 yılda Ağrı'ya yaptıkları 84 milyar liralık yatırımları özetleyen Erdoğan, Konya'da düşen eğitim uçağına ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitimi uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.