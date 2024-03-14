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        Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'nin Ağrı mitinginde konuştu:

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaların, hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar kar, kış, yokuş demeden hastalara ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:06
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        Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'nin Ağrı mitinginde konuştu:
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaların, hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar kar, kış, yokuş demeden hastalara ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok." dedi.

        Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ağrı'daki Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yakın tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemle, ilk kez ülke insanının sağlık hizmetlerinde layık olduğu seviyeye kavuştuğunu söyledi.

        Sağlığın, insan saadetinin temelinin yanı sıra aynı zamanda gelişmenin, ilerlemenin, güçlü bir toplum olmanın da şartı olduğunu dile getiren Koca, "Sağlık yoksa, insan hayallerinden uzaktır. Sağlık varsa, gayret sahibi ve muktedirdir. Cumhurbaşkanımızla hem bir açılış hem de sizlerle aynı havayı teneffüs etmek için buradayız. Yapılanların heyecanını paylaşmak ve yeni hizmet taleplerinizden ilham almak istiyoruz. Bunun için buradayız. Bizler hizmet verirken, yatırım yaparken, adil şekilde herkesin beklentilerini, ihtiyacını karşılama amacındayız." diye konuştu.

        Koca, Türkiye'nin sağlık alanında kaydettiği gelişmeyle insanına en nitelikli hizmeti sunan ülkeler arasında üst sıralarda olduğunu vurgulayarak, "Eskiden tedaviye ulaşmak, nice eziyete göğüs germek anlamına geliyordu. Hastaların, hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar kar, kış, yokuş demeden hastalara ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok." ifadesini kullandı.

        - "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini hizmete açıyoruz"

        Son 22 yılda diğer illerde olduğu gibi Ağrı'da da modern sağlık altyapısı kurduklarını anlatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

        "Ağrı'da devlet hastanesi sayısı 7, toplam yatak kapasitesi ise 280 idi, bu eskimiş hastanelerin yerine her ilçede 1, il merkezinde 2 olmak üzere yeni 9 hastane yaptık. 400 yataklı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz dahil olmak üzere yatak kapasitemiz 873'e ulaştı. Mevcut aile sağlığı merkezlerimizi yenileyip sayılarını 52'ye yükselttik. Biri Ağrı merkezde diğeri ise Doğubayazıt ilçesinde olmak üzere 2 ağız diş sağlığı merkezini hizmete açtık. Bugün ise 50 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini hizmete açıyoruz. Ağrı'ya hayırlı olsun. Ağrı'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak maliyeti yaklaşık 692 milyon lirayı bulacak olan 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşasına başladık. Süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız."

        Sağlık Bakanı Koca, ülke insanına layık olabilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Milletimize daha çok hizmet üretmek için önümüzde bir fırsat ve tercih günü var. 31 Mart günü tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapacağınızdan eminim. Türkiye'nin inşa ve ihya sürecinin devamı, Ağrı'nın ihyası için tercih bellidir. Mübarek ramazan ayının rahmet ve bereketi üzerinize olsun." sözlerini sarf etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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