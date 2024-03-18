Çorumlu ilkokul öğrencilerinden İran sınırındaki askerlere mektup

AĞRI'nın İran sınırındaki Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Jandarma Karakolu'nda görevli askerler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencilerinin gönderdiği duygu dolu mektupları okudu.

Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerlere duygu dolu mektuplar gönderdi. Terör gazisi bir babanın kızı olan ve okulda öğretmenlik yapan Gülten Cevizci'nin rehberliğinde, öğrenciler askerlere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları jandarma karakoluna gönderdi. Karakolda görevli askerler, öğrencilerin duygularını yansıtan 40 mektubu tek tek okudu. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Ertuğ, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sunarak, bu tür etkinliklerin personelin moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

Ertuğ, bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin toplumsal duyarlılık geliştirmelerine ve ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan askerlerle duygusal bağ kurmalarına olanak sağladığını ifade ederek, “Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun bu girişimi, eğitimde sosyal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Askerler, ilkokul öğrencileri ve gazi kızı Gülten Cevizci'ye teşekkür etti.