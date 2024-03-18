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        Çorumlu öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran mektuplar

        Çorum'da eğitim gören ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına yakın karakolda görevli askerlere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:15
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        Çorumlu öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran mektuplar
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        Çorum'da eğitim gören ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına yakın karakolda görevli askerlere ulaştırıldı.

        Babası gazi olan Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli öğretmen Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerine yazdırdığı mektupları, asker ve polislere gönderiyor.

        Bu kapsamda okullun 2/B sınıfındaki 40 öğrenci tarafından yazılan mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına iletildi.

        Karakolda mektupları teslim alarak okuyan askerler, duygu dolu anlar yaşadı.

        Gürbulak Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Ertuğ, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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