Çorumlu öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran mektuplar

Gürbulak Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Ertuğ, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bu kapsamda okullun 2/B sınıfındaki 40 öğrenci tarafından yazılan mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına iletildi.

Babası gazi olan Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli öğretmen Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerine yazdırdığı mektupları, asker ve polislere gönderiyor.

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