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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2 milyarlık İslam alemi ve 8 milyarlık insanlık ailesi bugüne kadar Gazze için sadra şifa bir şey yapamadı. Yaptıklarımız yetmedi, yetmiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:26
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2 milyarlık İslam alemi ve 8 milyarlık insanlık ailesi bugüne kadar Gazze için sadra şifa bir şey yapamadı. Yaptıklarımız yetmedi, yetmiyor." dedi.

        Yapıcıoğlu, Ağrı'da partisinin Seçim İrtibat Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde 666 ilçede, büyükşehir olmayan illerin tamamında ve 26 büyükşehirde belediye başkan adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.

        Sandıklar açıldığında bazı yerlerin HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışıyla tanışacağını belirten Yapıcıoğlu, "Bizim yönetim anlayışımızda önce insan, öncelik adalet vardır. İnsan merkezli olmayan siyaset doğru bir siyaset değildir. Siyasetin temel hedefi, adaleti gerçekleştirmek olmalıdır. Biz mevki, makam veya servet peşinde değiliz. Biz, birileri o koltukta oturacak diye kendi ahiretimizi feda edecek insanlar değiliz. Biz diyoruz ki o koltuğa oturan kardeşlerimiz adil bir hizmet üretecek, yolsuzluğa yol vermeyecek, rüşvetin önünü kesecek ve israfa son verecek." diye konuştu.

        Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Yapıcıoğlu, ardından partisi tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

        - "Gazze'de 1 milyondan fazla insan açlıkla karşı karşıya"

        Programda konuşan Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 1 milyondan fazla insanın çok ciddi açlık ve kıtlık krizi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

        İsrail'in, Gazze'ye bomba yağdırdığını, insanların sığındığı hastanelerin vurulduğunu ve bebeklerin öldürüldüğünü hatırlatan Yapıcıoğlu, "2 milyarlık İslam alemi ve 8 milyarlık insanlık ailesi bugüne kadar Gazze için sadra şifa bir şey yapamadı. Yaptıklarımız yetmedi, yetmiyor. Eğer yeterli olmuş olsaydı orada katliam ve soykırım durmuş olurdu. Orada çocuklar, kadınlar, beli bükülmüş ihtiyarlar ve ellerinden bütün imkanları alınmış erkekler açlıktan ölüm ile burun buruna gelmiş olmayacaktı." ifadesini kullandı.

        Yapıcıoğlu, İsrail'in askeri olarak başarı sağlayamadığı için savunmasız insanları ve savaş esnasında asla vurulmaması gereken yerleri vurduğuna dikkati çekti.

        - "Bütün bir insanlık seyrediyor"

        İslam ülkelerinden ve diğer ülkelerden Gazze'ye çeşitli yardımlar gönderildiğini ancak bunların yeterli olmadığını dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Hatta (Gazze'de) bazıları adeta derileri kemiklerine yapışmış vaziyette can veriyorlar. Bu manzara bütün bir insanlık için ayıptır. Katil siyonistler orada sadece bebekleri ve savunmasız kadınları öldürmüyor, orada insanlığı öldürüyor. Orada insanlığa ait ne kadar değer varsa hepsini öldürüyor. Orada ahlakı öldürüyor, hukuku katlediyor. Orada insani değerleri çiğniyorlar, ayaklarının altında paspas ediyorlar ve bütün bir insanlık seyrediyor."

        HÜDA PAR'ın Ağrı Belediye Başkan adayı Muhammet Arif Yılmaz, partililer ve vatandaşların da katıldığı program, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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