Ağrı'da bir tırın tankerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, bir tır ve bağlı olan tankerde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalara devam ediyor.

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