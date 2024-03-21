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        Ağrı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:53
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        Ağrı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 AB 832 plakalı otomobil, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Taşlıçay mevkisinde refüje çarparak takla attı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İran uyruklu sürücü ile araçta bulunan 1 kişi, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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