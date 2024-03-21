Ağrı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 AB 832 plakalı otomobil, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Taşlıçay mevkisinde refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İran uyruklu sürücü ile araçta bulunan 1 kişi, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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