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        Ağrı'da kar yağışı sonrası 3 trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu

        Ağrı'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 3 trafik kazasında 8 araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:06
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        Ağrı'da kar yağışı sonrası 3 trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu
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        Ağrı'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 3 trafik kazasında 8 araçta hasar meydana geldi.

        Kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan Erzurum Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkisinde 3, Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde 2 ve Millet Bahçesi yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.

        Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı trafik kazalarında araçlarda hasar oluştu.

        Polis ekipleri, başka kazaların oluşmaması için sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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