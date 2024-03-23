Ağrı'da kar yağışı sonrası 3 trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı trafik kazalarında araçlarda hasar oluştu.

Kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan Erzurum Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkisinde 3, Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde 2 ve Millet Bahçesi yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiliyor.

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