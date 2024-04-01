Ağrı'da DEM Partili Aras başkan seçildi; 3 ilçeyi DEM, 3 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi YRP kazandı

AĞRI'da Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, DEM Partili Hazal Aras belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 3'ünde DEM, 3'ünde AK Parti, 1'inde ise YRP kazandı.

Ağrı'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 51.06'sını alan DEM Partili Hazal Aras belediye başkanı seçildi. 7 ilçede ise DEM Parti 3, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi ise 1 belediye başkanlığını kazandı. Diyadin'de DEM Partili Adnan Doğan, Doğubayazıt'ta DEM Partili Kenan Alkan, Taşlıçay'da DEM Partili Mehmet Ali Budak, Eleşkirt'te AK Partili Ramazan Yakut, Patnos'ta AK Partili Abdulhalik Taşkın, Tutak'ta AK Partili Fevzi Sayan, Hamur'da ise Yeniden Refah Partili İsmet Aslan seçimin galibi oldu.