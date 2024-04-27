Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi
Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi.
Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi.
Türk Kızılayın Ağrı Şubesince İbrahim Çeçen Vakfı'nın desteğiyle Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte eğlenen çocuklar, müzik eşliğinde halay çekip stres attı.
Etkinlikte, gönüllüler çocukların yüzünü boyayıp onlarla çuval ve halat çekme yarışması yaptı.
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, baharın gelmesiyle çocukların eğlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Hem çocukların hem de gönüllülerin doyasıya eğlendiğini belirten Tatlı, şunları kaydetti:
"Çocukların heyecan ve mutluluğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile beraber tüm haftaya yayıldı. Hafta sonu olması nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza bunun duyurusunu yaptık. Gönüllülerimiz çocuklara çeşitli oyunlar oynatıyor. Halat çekme, yumurta yarışı, çuvallarla yarışlar ve folklor oyunları oynuyorlar. Hem yöresel oyunları oynamak hem de çocuklarla baharın güzelliğini yaşamak bizleri de mutlu ediyor."
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