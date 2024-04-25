Ağrı'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Dedeli Beldesi Çaybaşı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Z.K. yönetimindeki 04 P 6233 plakalı traktör, tarla sürülürken devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Z.K, ambulansla götürüldüğü Patnos Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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