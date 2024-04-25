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        Ağrı'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:50
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        Ağrı'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Dedeli Beldesi Çaybaşı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Z.K. yönetimindeki 04 P 6233 plakalı traktör, tarla sürülürken devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Z.K, ambulansla götürüldüğü Patnos Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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