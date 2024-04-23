Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor

Adaları, kuş, balık türleri ve el değmemiş doğasıyla dikkati çeken gölde buzların yarısı erirken kalan kısımda da çözülme devam ediyor.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm mekanları arasında her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

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