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        Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve dondurucu soğukların etkisiyle kış aylarında tamamen donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 08:57 Güncelleme: 23.04.2024 - 08:57
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        Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve dondurucu soğukların etkisiyle kış aylarında tamamen donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

        Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm mekanları arasında her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

        Havaların sıcak olduğu yaz aylarında şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin sıklıkla gittiği Balık Gölü, bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılın yarısı buzla kaplı kalıyor.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan 2241 rakımlı Balık Gölü, bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla çözülmeye başladı.

        Adaları, kuş, balık türleri ve el değmemiş doğasıyla dikkati çeken gölde buzların yarısı erirken kalan kısımda da çözülme devam ediyor.

        Göçmen kuşların gelmeye başladığı göl ve çevresindeki karlı dağlar, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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