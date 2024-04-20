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        Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusu

        İDRİS EMRE SAVMAN - Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Nurullah Balcı, Trabzonspor formasını, silinen logosunu kalemle çizip giymeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:03
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        Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusu
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        İDRİS EMRE SAVMAN - Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Nurullah Balcı, Trabzonspor formasını, silinen logosunu kalemle çizip giymeye devam ediyor.

        Süphan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nurullah Balcı, okulda Trabzonspor sevgisiyle biliniyor.

        Okulun tek Trabzonsporlu öğrencisi olan Balcı, Trabzonlu öğretmeni sayesinde bordo-mavili renklere gönül verdi.

        Balcı, annesinin kendisine aldığı Trabzonspor formasını yıkarken silinen logoyu kendi imkanlarıyla çizip boyadı.

        Giydiği bordo-mavili formasıyla ilçede zaman geçiren Balcı, aynı zamanda gönül verdiği takımının maçlarını merakla takip ediyor.

        - Trabzonsporlu futbolcularla tanışmayı hayal ediyor

        Balcı, çok sevdiği takımının maçlarını stadyumdan izleyip futbolcularla tanışmayı hayal ediyor.

        Nurullah Balcı, AA muhabirine, futbol oynamayı ve Trabzonspor'u çok sevdiğini söyledi.

        Trabzonsporlu futbolcularla tanışıp fotoğraf çektirmek istediğini ifade eden Balcı, "3. sınıfta Fatih Erdoğan diye bir hocam vardı. Onun hatırına Trabzonsporlu oldum. Bir süre sonra artık hocamın hatırıyla değil de kendi isteğimle sevdiğim için Trabzonsporlu olmaya devam ettim. Önceden sadece takımı tutardım, maçları izlemezdim. Son 2 yıldır maçlarını da izliyorum." dedi.

        Balcı, bordo-mavili ekibin maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.

        Seneye şampiyon olacaklarına inandığını belirten Balcı, "Bir Trabzonsporlu olarak en çok istediğim Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak. Trabzonspor'da kaleci veya 10 numara mevkisinde oynamak istiyorum. Bu sene biraz kötü başlasak da iyi devam ettireceğimize inanıyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum. Gelecek sezon da inşallah kupayı kazanırız." diye konuştu.

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