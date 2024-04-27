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        Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor

        Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için bahar ayında da dozerin boyunu aşan 5-6 metrelik kar kütleleriyle mücadelesini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:56
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        Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor
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        Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için bahar ayında da dozerin boyunu aşan 5-6 metrelik kar kütleleriyle mücadelesini sürdürüyor.

        Zorlu arazi ve kış şartlarının yaşandığı Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle kış boyunca ulaşıma kapanıyor.

        Bölgede yaşayan vatandaşlar da sonbaharda göç edip kışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'daki köylerde geçiriyor.

        Zorlu coğrafya ve arazi şartlarından dolayı kapalı bulunan yolun açılması için ilkbaharın gelişiyle çalışmalara başlandı.

        Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki köy yollarında yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 35 kilometrelik Balık Gölü yolunda yer yer 5-6 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ediyor.

        Ekipler kar kalınlığının yer yer dozerin boyunu aştığı yolda çalışmalarını sürdürerek ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için karla mücadele çalışmasını nisan ayının sonlarında da devam ettiriyor.

        Zorlu coğrafyada dozerle karla mücadele çalışması yürüten ekiplerin çalışması, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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