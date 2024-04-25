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        Ağrı'da 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:56
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        Ağrı'da 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Gürbulak Gümrük Kapısı sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Poşetlere sarılı şekilde 7 paket içerisinde 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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