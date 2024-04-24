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        Ağrı'da derede mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

        Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:47
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        Ağrı'da derede mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
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        Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Millet Bahçesi'nin bulunduğu bölgeden geçen Taşlıçay Deresi'nde iki çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye giden itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, itfaiye merdiveniyle dereye inerek çocukları bulundukları alandan çıkardı.

        Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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