Ağrı'da derede mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Millet Bahçesi'nin bulunduğu bölgeden geçen Taşlıçay Deresi'nde iki çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle dereye inerek çocukları bulundukları alandan çıkardı.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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