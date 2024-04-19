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        Ağrı'da Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisine yurt dışı yasağı getirildi

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan din görevlisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:44
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        Ağrı'da Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisine yurt dışı yasağı getirildi
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan din görevlisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

        Valilikten dün yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtilmişti.

        Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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