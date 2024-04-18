Ağrılı öğrencilerin depremzede arkadaşları için hazırladığı oyuncakları taşıyan 'iyilik tırı' yola çıktı

Ağrı'daki okullarda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara 5 bin oyuncak ve 2 bin kitap gönderdi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullar ile depremlerde en çok yıkım ve can kaybının olduğu illerden Hatay'daki okulların "kardeş okul" olması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Kardeşim Seni Unutmadık" projesiyle öğrencilerin getirdiği yeni oyuncaklar ve kitaplar kolilere konularak hazır hale getirildi.

Alpaslan Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmadan dolayı onları tebrik etti ve içerisinde oyuncak bulunan kolilerin tıra yüklenmesine yardım etti. Tır, yapılan duanın ardından Hatay'a uğurlandı. Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen çok acı bir depremin yaşandığını söyledi. Koordinatör Vali olarak Osmaniye'de görev yaptığını ifade eden Koç, orada zor durumdakilere yardımcı olmanın mutluluğunu ve acılara da tanıklık etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afetin, milletin büyük dayanışmasıyla "asrın dayanışması"na dönüştüğüne şahit olduklarını dile getiren Koç, "Bu dayanışma halen devam ediyor. Orada insanlarımız her alanda etkilendiler. Öğrencilerimiz ve okullarımız da etkilendi. Zor şartlarda eğitim öğretimi sürdürmeye çalışan yavrularımız orada var." dedi. Koç, Ağrı'daki öğrencilerin Hatay'daki arkadaşlarıyla dayanışma örneği göstermek istediğini ve bundan dolayı "Kardeşim Seni Unutmadık" projesi kapsamında 7 bin öğrencinin bulunduğu 24 okulla kardeş okul olduklarını anlattı.

- "Kendileri minicik gibi gözükse de yürekleri kocaman" Projeyle Hatay'daki çocukların yalnız olmadığını hissettirmek ve Ağrı'daki öğrencilere de birlik, beraberlik, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz yaklaşık 5 bin tane hiç kullanılmamış oyuncakları kendileri temin ettiler. Yine Hatay'daki öğrencilerin isteği doğrultusunda 2 bin kitap hazırladı. Kendileri minicik gibi gözükse de yürekleri kocaman. Oradaki arkadaşlarına yardımcı olmak, unutulmadıklarını ve dayanışmanın halen devam ettiğini göstermek adına böyle kendilerinin boylarından büyük bir sorumluluk örneği alarak adeta büyüklerimiz ve bizlere de örnek oluyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz."