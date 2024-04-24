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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı - Bursa haberleri, son haberler

        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!

        Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartıştığı sırada duruma müdahale eden müşteri 62 yaşındaki Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Ömer Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer Z.'nin ifadesinde, Ramazan Yılmaz'ı tanımadığını ancak kasada bir anda herkesin kendisine saldırdığını düşündüğü için bıçakla kendini savunmaya çalıştığını söylediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:16
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        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
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        Bursa'da olay, 22 Nisan’da saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi.

        İHTİYAÇLARINI ALIP KASAYA YÖNELDİ

        DHA'da yer alan habere göre alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü.

        HIRSIZLIKLA SUÇLANDI KALBİNDEN BIÇAKLADI

        Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAYIN ARDINDAN İSTANBUL’A KAÇMIŞ

        Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.

        HERKESİN KENDİSİNE SALDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

        Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Z.’nin ifadesinde, Ramazan Yılmaz'ı tanımadığını ancak kasada bir anda herkesin kendisine saldırdığını düşündüğü için bıçakla kendini savunmaya çalıştığını söylediği belirtildi. Ömer Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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