Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!

Bursa'da olay, 22 Nisan’da saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi.

İHTİYAÇLARINI ALIP KASAYA YÖNELDİ DHA'da yer alan habere göre alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü.

HIRSIZLIKLA SUÇLANDI KALBİNDEN BIÇAKLADI Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ARDINDAN İSTANBUL’A KAÇMIŞ Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.