Belarus lideri Lukaşenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede bir tıkanıklık yaşandığını ve barış görüşmeleri için gerekli koşulların olgunlaştığını söyledi.

Lukaşenko, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Anlaşması'nın iyi bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti.

Rusya'nın, Batı'nın eylemlerine nükleer ile karşılık vermesi halinde 'kıyamet kopacağını' söyleyen Lukaşenko, "Batı sürekli Belarus üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Her hafta sınırlarımızda 50 civarı casus uçağı tespit ediyoruz" dedi.