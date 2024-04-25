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        Haberler Dünya Son dakika: Belarus: İstanbul Anlaşması başlangıç noktası olabilir

        Son dakika haberi Belarus: İstanbul Anlaşması başlangıç noktası olabilir

        Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış koşullarının olgunlaştığını ve İstanbul Anlaşması'nın müzakereler için çıkış noktası olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ukrayna'nın Belarus sınırına asker yığdığını ifade eden Lukaşenko, "Sınırda bir olay çıkma ihtimali çok yüksek" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:51
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        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
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        Belarus lideri Lukaşenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede bir tıkanıklık yaşandığını ve barış görüşmeleri için gerekli koşulların olgunlaştığını söyledi.

        Lukaşenko, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Anlaşması'nın iyi bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti.

        Rusya'nın, Batı'nın eylemlerine nükleer ile karşılık vermesi halinde 'kıyamet kopacağını' söyleyen Lukaşenko, "Batı sürekli Belarus üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Her hafta sınırlarımızda 50 civarı casus uçağı tespit ediyoruz" dedi.

        Savaşa hazır birkaç taburun Rusya'ya yakın bir kent olan Vitebsk'ten sınıra gönderildiğini söyleyen Lukaşenko, Polonya'nın Belarus'tan agresif eylemler beklememesi gerektiğini belirtti. Belarus lideri, 120 bin Ukrayna askerinin Belarus sınırında konuşlandığını da sözlerine ekledi.

        Rus lider Putin'in en büyük müttefiklerinden biri olan Lukaşenko'nun barış görüşmelerini işaret etmesi kritik önem taşırken, Rusya'dan bugün, "İsviçre'de Rusya'sız gerçekleştirilecek olan barış görüşmeleri anlamsız ve saçmalık" açıklaması gelmişti.

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