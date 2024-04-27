Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop, Kastamonu, Karabük, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Malatya , Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu.

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MANİSA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

BURDUR: 29, Parçalı ve çok bulutlu.

MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

YOZGAT: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 24, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 31, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu.