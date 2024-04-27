İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!

İstanbul'da olay, önceki gece saatlerinde, Fatih'te, Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın (51) ile Fırat Kalburcuoğlu (45) beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

SEVGİLİSİNE KÜFÜR ETTİ İDDİASI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.