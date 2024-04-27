Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü! - En son haberler

        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!

        İstanbul Fatih'te, 51 yaşındaki Zehra Taşkın, birlikte yaşadığı sevgilisi 45 yaşındaki Fırat Kalburcuoğlu'nu, kendisine küfür ettiği iddiasıyla öldürdü. Taşkın, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, önceki gece saatlerinde, Fatih'te, Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın (51) ile Fırat Kalburcuoğlu (45) beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

        SEVGİLİSİNE KÜFÜR ETTİ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

        "KADIN, ERKEĞİ BIÇAKLAMIŞ"

        Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç