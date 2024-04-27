35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL! Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:49 facebook

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