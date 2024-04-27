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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL - En son haberler

        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!

        Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:49
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        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        450 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

        DHA'da yer alan habere göre çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi.

        ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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