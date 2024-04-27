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        Koyunlar, kuzularıyla buluştu

        AĞRI merkeze bağlı Badilli köyünde Ahmet Aktay'a (70) ait 100 koyun yaklaşık 200 kuzu dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:20
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        Koyunlar, kuzularıyla buluştu
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        AĞRI merkeze bağlı Badilli köyünde Ahmet Aktay'a (70) ait 100 koyun yaklaşık 200 kuzu dünyaya getirdi. Sütle beslenen kuzuların, havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya çıkarılan anneleriyle buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Kuzuların kalabalık sürüde annelerini bulurken zorlandıkları görüldü.

        Merkeze bağlı Badilli köyünde yaşayan Ahmet Aktay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ne müracaat ederek aldığı 100 koyun, 200 kuzu doğurdu. Mevsim şartları sebebiyle ahırlarda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmasıyla çıkarıldıkları yaylada buluştu. 3 aylık kuzuların anneleriyle buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Kuzuların annelerini bulmakta zorlandıkları görüldü. Koyunlar da yavrularını bulabilmek için çaba sarf etti. Görüntüler, dron kamerasına yansıdı. Sürüde annesi bulunmayan veya annesinin sahiplenmediği kuzular ise sürü sahibi veya çobanlar tarafından sütü bol olan koyunlara emzirildi. Karınlarını doyuran kuzular, daha sonra ağıla konuldu.

        BİZE TERAPİ GİBİ GELİYOR

        Badilli köyünde 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Ahmet Aktay, kuzuların anneleriyle buluşma anının kendilerine tedavi gibi geldiğini söyledi. '5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ne müracaat ederek 100 koyun aldığını belirten Aktay, "2 yıl önce 100 baş aldığım koyun şu an kuzularıyla 300 oldu. Sabah koyunları yaylaya otlatmaya gönderiyoruz. 2-3 saat otladıktan sonra koyunları kuzularıyla buluşturuyoruz. Kuzuların buluşma anı bizim için de tedavi gibi oluyor, bize terapi gibi geliyor. O kuzuların sesi, oluşan doğal görüntüleri bize terapi gibi geliyor, bize zevk veriyor. Kuzuların anneleriyle buluşama anlarını görünce biz de o kuzular kadar mutlu oluyoruz. Biraz zor bir meslek ama yine de bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

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