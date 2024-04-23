Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan ve Halil Kızıltepe’nin (35) tabanca ile göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden baba ve 2 oğlu tutuklandı. Bu arada şüphelilerin olay sonrası silahı yok etmeye çalıştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Fotoğraf: DHA Olay, 18 Nisan Cuma günü saat 17.00 sıralarında 2’nci Kadriye Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. İddiaya göre K.E. ile oğulları E.E. (33) ve A.E. (30), husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) ile sokakta tartışmaya başladı.

Fotoğraf: DHA TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHLAR ÇEKİLDİ Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada 3 çocuk babası Kızıltepe vurularak ağır yaralandı. REKLAM K.E.’nin iki oğlu olay erinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Kızıltepe, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kızıltepe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. ŞÜPHELİLERİN SİLAHI YOK ETMEK İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Halil Kızıltepe’nin vurulmasının ardından şüphelilerin silahı yok ettiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olayda kullanılan silahın başka birine verildiği görüldü.

Fotoğraf: DHA BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI Silahla kavga ile yürütülen soruşturma kapsamında K.E (51), E.E (34), A.E (30), E.E (16), M.Ü (53), E.T (41), S.I (34) ve M.D. gözaltına alındı. K.E. olay yerinde gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin Menemen ve Menderes ilçelerinde saklandıkları evlere baskın düzenledi.