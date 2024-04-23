Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, U.K. (23) ve O.S.'nin (23) 7 kişinin tekme, tokat ve demir çubukla saldırısına uğradığı olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırma sonucunda şüpheli E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ., A.B. ve S.A. bugün yakalandı.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bostanlı Mahallesinde dün meydana gelen kavgada darp edilen 3 şahsın yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildiği belirtildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildiği kaydedildi.