İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergah şöyle belirtildi:

“Beşiktaş meydan ile Zincirlikuyu D-100 güney katılım arası, Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet meydan arası; Üçler sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar, Tavukhane sokak, Nakilbent sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar, Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar kapalı olacak.

Üsküdar’da Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 karayolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İŞ önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 Karayolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 karayolu güney yola katılım kapalı olacak.

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Kadıköy’de Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti, Taşköprü Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesini kullanabilir. D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsünü kullanabilir. Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal bulvarını kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu kullanabilecekler.

Büyükyalı Caddesinden gelen akım Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek. Saat 08.00 itibariyle 1.Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 09.00 itibariyle Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde Arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi kesişimi ile 07-032 nolu Palangalar Işıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Muallim Naci Caddesi, 07-032 nolu Palangalar ışıklar kesişimi ile 07-036 nolu Kuruçeşme ışıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 nolu Kuruçeşme ışıklar kesişimi ile 07-037 nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit ışıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit ışıklar kesişimi ile Vezir Köşkü Sokak arası Bebek istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak kesişimi ile Aşiyan Yolu Sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu sokak kesişimi ile Arpacı Çeşmesi sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi sokak kesişimi ile Baltalimanı Çayır Cadde arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi kesişimi ile Hekim Tahsin Sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak kesişimi ile Büyükdere Cadde arası Büyükdere Cadde istikametine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde kesişimi Aytekin Kotil varyant altı kesişimi ile Zincirlikuyu Balmumcu alt geçidi kavşak arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

D-100 Güney Sait Çiftçi bağlantı yolu Barbaros Bulvarı kesişimi itibari ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif yollar olarak Meclisi Mebusan Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Bayıldım Caddesi, Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti, Dereboyu Caddesi kullanılabilir."