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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi kavgasında kardeş kardeşi öldürdü - Son dakika haberler, Malatya haberleri

        Arazi kavgasında kardeş kardeşi öldürdü!

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Mehmet E. ile kardeşi İ.E. arasında çıkan kavgada silahla vurulan Mehmet E., hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısı İ.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:08
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        Kardeş kardeşe kıydı! Kanlı arazi!
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        Malatya'da, tüyler ürperten olay Akçadağ İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre olayın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, Mehmet E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, kaçan İ.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Malatya
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