Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!

Titanik'in batmasıyla hayatını kaybeden dönemin en zengin kişilerinden biri olan John Jacob Astor'ın altın cep saati, İngiltere merkezli müzayede evi Henry Aldridge & Son tarafından Titanik ve Taşımacılık Hatıraları adlı koleksiyonun bir parçası olarak açık artırmada satışa sunuldu.

Altın saate, yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

DÖNEMİN ŞARTLARINDA 87 MİLYON DOLAR SERVETİ VARDI Öte yandan Titanik'ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıra da açık artırmada sahiplerini bulacak. REKLAM 47 yaşındaki John Jacob Astor, dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik'in buz dağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü.