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        Muhtar adaylarının tartışması, polisin müdahalesiyle büyümeden son buldu

        AĞRI'da muhtar adayları ve yakınları arasında yaşanan tartışma, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:25
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        Muhtar adaylarının tartışması, polisin müdahalesiyle büyümeden son buldu
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        AĞRI'da muhtar adayları ve yakınları arasında yaşanan tartışma, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Taraflar güçlükle okul dışına çıkarıldı.

        100'üncü Yıl YİBO'da muhtarlar arasında adayları yönlendirme iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmaya adayların yakınları da dahil oldu. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken, bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırdı. Kalkan kullanmak zorunda kalan polis, tarafları okulun dışına çıkarıp bölgeden uzaklaştırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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