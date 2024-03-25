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        Ağrı'da Nevruz etkinliği düzenlendi

        Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:38
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        Ağrı'da Nevruz etkinliği düzenlendi
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        Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi.

        Nevruz etkinliğinin yapılacağı Dörtyol Kavşağı'nda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Katılımcılar, polis noktasındaki üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılıların Nevruz Bayramı'nı kutladı ve seçimlerde destek istedi.

        Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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