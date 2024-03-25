Ağrı'da Nevruz etkinliği düzenlendi
Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi.
Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi.
Nevruz etkinliğinin yapılacağı Dörtyol Kavşağı'nda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Katılımcılar, polis noktasındaki üst aramasının ardından alana giriş yaptı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılıların Nevruz Bayramı'nı kutladı ve seçimlerde destek istedi.
Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.
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