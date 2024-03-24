Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyeyi kendi şan ve şöhretleri veya birtakım ideolojik saplantıları için kullananalar, halka hizmet edemezler. Belediyeyi, kaynakları halk için, halkın ihtiyacı için kullananlarsa gerçek belediyecilik yaparlar." dedi.

Cevdet Yılmaz, Ağrı'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Her zaman sahada milletle olduklarını ifade eden Yılmaz, "Aynı anlayışla ramazanın bereketiyle devam ediyor, çalışıyoruz ve sizler gibi kardeşlerimizle iftar sofralarında buluşuyoruz. Çok şükür 81 ilimize yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Hangi ile, ilçeye, beldeye gidersek gidelim, mutlaka iktidarımızın eseri, mührü ve hizmeti var. Biz de alnımız ak şekilde bu illerimizi dolaşıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, son 21 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılan yatırım ve hizmetlerin başka hiçbir dönemde yapılmadığını belirterek, hem bugünün ihtiyacını karşılamaya hem de ihmal edilmiş yılları telafi etmeye çalıştıklarını ve büyük oranda bunu başardıklarını dile getirdi. - "Daha müreffeh bir gelecek hazırlamanın kaygısı içinde olduk" Son 21 yılda büyük bir kalkınma ve demokrasi hamlesini AK Parti olarak ve son dönemde Cumhur İttifakı olarak hayata geçirdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar bu bölgemiz terörün gölgesi altında kaldı. Terör, şiddet, çatışma en fazla bu bölgeye, burada yaşayan insanımıza zarar verdi. Bu noktada da çok şükür son dönemlerde apayrı bir huzur ortamı, güven ortamı var. Bu huzur ve güven ortamının faydasını da en fazla bu bölgede yaşayan insanımız görecek, tüm Türkiye görecek ama en fazla bu bölge görecek. Türkiye dünyadan daha hızlı büyüyor, Doğu ve Güneydoğu ise Türkiye'den daha hızlı büyüyor ve büyüyecek inşallah. Bu çerçevede Doğu'da, Güneydoğu'da yollar inşa ettik, üniversiteler yaptık, organize sanayi bölgeleri kurduk. kırsal alana hizmetler götürdük. Tekstil kentler, yeni sanayi oluşumlarına destek olduk. Yeni teşvik sistemi uyguladık. Kalkınma ajansları gibi yeni kurumlar kurduk. Bütün bunlarla özellikle gençlerimiz için, çocuklarımız için hem daha huzurlu hem daha müreffeh bir gelecek hazırlamanın kaygısı içinde olduk."

Yılmaz, Ağrı'da son 21 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 84 milyar liralık yatırım yaptıkları kente çocuk ve gençlere hizmet eden bilim merkezi ile İbrahim Çeçen Üniversitesini kazandırdıklarını söyledi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere 1125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini ve 386 konutun da yapımının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, Ağrı’daki 5 millet bahçesinden dördünün bittiğini, Murat Nehri Millet Bahçesi’nin ise en güzel şekilde hazırlandığını bildirdi.

Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt-Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladıklarına değinen Yılmaz, şöyle devam etti: "Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı ile Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Havalimanımızda hizmete açtığımız yeni terminal binası ile yılda 2,5 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaştık. Ağrı'da ilke imza atıp Diyadin ilçesinde 'Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin temelini attık ve altyapı çalışmalarına başladık. Sadece bu projemiz 1.3 milyar Türk lirası tutarında ve doğrudan 1500 insanımıza istihdam sağlayacak."

Ağrı’ya kurdukları tekstil kentle insanlara istihdam kapısı açtıklarını, hedeflerinin ise 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak olduğunu kaydeden Yılmaz, Doğubayazıt ilçesindeki tarihi cami, türbe ve İshak Paşa Sarayı’nı restore edip hizmete açtıklarını, ayrıca Ağrı’ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi kazandırdıklarını ve Hamur ilçesini de doğal gaza kavuşturacaklarını anlattı. - "Bazıları bırakın yapmayı seçimden sonra söylediklerini unutuyor" Yılmaz, söz konusu hizmetlerin sağlanması açısından merkezi yönetimle belediye uyumunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediyeyi kendi şan ve şöhretleri veya birtakım ideolojik saplantıları için kullananlar, halka hizmet edemezler. Belediyeyi, kaynakları halk için, halkın ihtiyacı için kullananlarsa gerçek belediyecilik yaparlar. Bu nedenle oyunuzu kendinize, Ağrı'ya hizmet edenlere verin. Ağrı'nın geleceğine, Mehmet Salim kardeşimize oy verin. Biz hazırız ve kararlıyız. Bizim anlayışımız, ne vadettiysek onu yapmak, yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediğimizi de yaparız. Bazıları bırakın yapmayı seçimden sonra söylediklerini unutuyor, hatırlamıyor bile. Biz onlardan değiliz elhamdülillah."