Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Otomobiline binerken tabancayla vuruldu; saldırı kamerada

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Baran Can kolundan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiline binerken tabancayla vuruldu; saldırı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Baran Can kolundan yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'nde aracına binmek isteyen Baran Can, kendisini takip eden yüzü maskeli kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın peş peşe ateş ettiği Can, kolundan yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan ara sokağa girip kaçtı. Baran Can, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Can’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın kırsal köylerinde baharda "kara kış" yaşanıyor
        Ağrı'nın kırsal köylerinde baharda "kara kış" yaşanıyor
        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir ar...
        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yetim çocuklar ve aileleri iftarda bir ar...
        Ağrı'da Nevruz etkinliği düzenlendi
        Ağrı'da Nevruz etkinliği düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da partililerle buluştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da partililerle buluştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalkınmamızı engellemek isteyenleri bertar...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalkınmamızı engellemek isteyenleri bertar...