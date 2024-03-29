Otomobiline binerken tabancayla vuruldu; saldırı kamerada

Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'nde aracına binmek isteyen Baran Can, kendisini takip eden yüzü maskeli kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın peş peşe ateş ettiği Can, kolundan yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan ara sokağa girip kaçtı. Baran Can, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Can’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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