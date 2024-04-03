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        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        AĞRI'da P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:57 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:00
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        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        AĞRI'da P.Ş., sokakta tartıştığı husumetlileri F.B. ve D.A.'yı tabancayla vurdu. Olayda F.B. yaşamını yitirirken, D.A. hastaneye kaldırıldı, kaçan P.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında Abide Mahallesi 634 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan P.Ş. ile F.B. ve D.A., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ş., yanında bulunan tabancayla F.B. ve D.A.'ya ateş etti. F.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan D.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.B.'nin cansız bedeni ise savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi P.Ş., polisin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. P.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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