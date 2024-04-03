Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

AĞRI'da P.Ş., sokakta tartıştığı husumetlileri F.B. ve D.A.'yı tabancayla vurdu. Olayda F.B. yaşamını yitirirken, D.A. hastaneye kaldırıldı, kaçan P.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Abide Mahallesi 634 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan P.Ş. ile F.B. ve D.A., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ş., yanında bulunan tabancayla F.B. ve D.A.'ya ateş etti. F.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan D.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.B.'nin cansız bedeni ise savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga götürüldü.