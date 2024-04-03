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        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 2 ölü (2)

        KURTARILAMADIAğrı'daP.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:54 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:54
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        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 2 ölü (2)
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        KURTARILAMADI

        Ağrı'daP.Ş.'nin sokakta tartışıp tabancayla vurduğu husumetlilerinden D.A. da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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