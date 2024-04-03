Ağrı'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Abide Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ekipler, olayla ilgili P.Ş'yi gözaltına aldı.
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