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        Ağrı'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:13
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        Ağrı'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Abide Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Ekipler, olayla ilgili P.Ş'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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