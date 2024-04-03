Ağrı'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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