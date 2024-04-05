Ağrı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Ağrı'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ağrı'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ulu Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Caminin imamı Yılmaz Erdem, Sakal-ı Şerif'i cam fanusa koyduktan sonra ziyaret başladı.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.