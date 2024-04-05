Ağrı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ulu Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Ağrı'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

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