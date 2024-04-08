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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aileler kavgasında tabancalar konuştu: 2 yaralı

        Aileler kavgasında tabancalar konuştu: 2 yaralı

        Sakarya'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:15
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        Aileler kavgasında tabancalar konuştu: 2 yaralı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

        Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı’nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaştı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S’nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı.

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        Fotoğraf: İHA

        Ayrıca mermilerden bazıları yol kenarındaki su borusuna, park halindeki otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin andından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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