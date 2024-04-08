İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor: 50 bini aşkın kişi toplandı

NETANYAHU ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve “Hamas'ı yok etmenin” daha önemli olduğunu savunuyor.